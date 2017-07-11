В ДТП на Южном шоссе пострадала женщина-водитель

Вечером 10 июля на кольце улицы Ботанической и Южного шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», на развязке водитель «Фольксвагена» не среагировал на стоп-сигналы впередиидущего автомобиля, в результате чего его автомобиль ударил «Ладу». По словам Водителя иномарки, он не заметил, что седан остановился на зеленый сигнал светофора. Стоп огней он также не заметил. Мужчина пояснил, что его ослепило солнце.

К медикам за помощью обратилась 58-летняя водитель десятки. Женщина пожаловалась на тошноту и головокружение. После осмотра врачами выяснилось, что у нее закрытая черепно-мозговая травма. Женщину госпитализировали.

Сотрудникам ДПС предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Фото: «Происшествия Тольятти».