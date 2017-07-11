«Капитан доверие» причалил к Тольятти

10 июля на площади Речного вокзала Тольятти состоялась акция «Капитан Доверие» вподдержку Детского телефона доверия 8-800-2000-122, инициированная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 7 по 16 июля дети, подростки и родители Поволжья могут присоединиться к интерактивному представлению с участием доброго и смелого Капитана Доверие и хитроумных Пиратов.

Старт акции дала руководитель Департамента коммуникаций Фонда Оксана Иванникова:

«Мы рады приветствовать жителей Тольятти на акции «Капитан Доверие». Корабль, брендированный логотипами Детского телефона доверия, отправится в путешествие по Волге из Казани в Волгоград и уже проплыл три города, становясь для жителей приволжских городов мобильнымрекламным носителем. Акции, проводимые Фондом поддержки детей, направлены на популяризацию Детского телефона доверия. Нам важно рассказать людям о том, что помощь близко – и если подать сигнал SOS, то его обязательно услышит психолог на другой стороне телефонного провода. Опасаться нечего – на телефоне доверия нет определителя номера, содержание разговора останется только между обратившимся и психологом, при этом звонок бесплатный с любого телефона и из любой точки страны, даже самой удаленной».

Гостей интерактивного приключения приветствовал Заместитель Главы города Тольятти Артем Анисимов:

«Мы рады, что существуют такие проекты, которые работают на благо и развитие нашего региона и страны в целом. Детский телефон доверия снимает у звонящих по нему детей, подростков и их родителей сильный стресс и помогает им быть более счастливыми».

Капитан сошел со своего корабля в 14:00 по местному времени. Дети и взрослые, собравшиеся на площади Речного порта Тольятти, узнали его историю: в детстве Капитан был одиноким и несчастным ребенком, а в подростковом возрасте испытал трудности безответной любви и конфликты со сверстниками. Но, как спасательный круг бросают утопающему, так и ему помогли советом - рассказали о службе экстренной психологической помощи, куда можно обратиться с проблемой к квалифицированному психологу. Анонимно и совершенно бесплатно. Просто набрав номер 8-800-2000-122. Этот звонок изменил его жизнь, юный Капитан понял, как стать более уверенным в себе, сумел справиться с переживаниями и в результате обрел любовь. На сцене эти негативные чувства были воплощены в образах антагонистов Капитана Доверия – Пиратах по имени Тревога, Злоба и Одиночество. Участники акции помогли Капитану превратить их из Пиратов в героев Заботу, Дружбу и Радость с помощью добрых слов, которые скандировали гости акции, сердечек, которые они дарили пиратам и, конечно, номеру Детского телефона доверия, на который они посоветовали им обратиться и записали его в своих телефонах.

Дети и подростки также поучаствовали в нескольких увлекательных конкурсах с призами, выучили, как звучит сигнал «8-800-2000-122», записанный азбукой Морзе, а также стали частью танцевального флешмоба, состоящего из движений семафорной азбуки. Пятеро лидирующих в конкурсах участников отправились на корабль Капитана, чтобы найти спрятанный пиратский сундук с секретом. Открыв его на сцене, гости праздника увидели символ помощи, хорошо знакомый всем морякам, – спасательный круг. Он напомнил, что психологи Детского телефона доверия всегда готовы протянуть руку помощи оказавшемуся в трудной и запутанной ситуации. Каждый участник получил памятные сувениры с логотипом и номеров Детского телефона доверия. Акция научила детей и подростков, а также их мам и пап лучше понимать себя и окружающих, быть более открытыми и доверять людям.