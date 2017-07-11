В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на предприятии из-за нарушения правил охраны труда

Прокуратурой Автозаводского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 4 июня на территории ТЭЦ ВАЗа филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» был обнаружен труп электромонтера, работавшего в указанной организации, смерть которого наступила от поражения электрическим током в результате нарушения требований охраны труда, сообщает областная прокуратура.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры района.