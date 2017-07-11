Тольяттинский таксист помог полицейским поймать пьяного водителя

Госавтоинспекция активно сотрудничает с таксомоторными организациями Тольятти.

С 30 июня по 7 июля от работников таксомоторных организаций в полицию региона поступило 157 сообщений о правонарушениях. В семи случаях в отношении нетрезвых автомобилистов и водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, составлены административные протоколы.

Так, на днях работник одной из таксомоторных организаций Тольятти обратил внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля Lada Priora, двигавшегося по Автозаводскому шоссе, и сообщил об этом в дежурную часть ГИБДД.

Инспекторы ДПС выявили автомашину в транспортном потоке и остановили ее. За рулем авто находился 35-летний мужчина с явными признаками опьянения. Результаты экспертизы подтвердили версию полицейских - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, который направлен для принятия мер в суд Комсомольского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.