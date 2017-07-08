Полиция задержала тольяттинца, стрелявшего по людям из травматического пистолета

Инцидент произошел в кафе, расположенном по Лесопарковому шоссе в Центральном районе.

Как установили полицейские, в ходе конфликта, возникшего между, предположительно, нетрезвыми отдыхающими - двумя 27-летними местными жителями и злоумышленником, последний применил травматический пистолет и причинил оппонентам телесные повреждения, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

Сотрудники следственной группы изъяли улики и опросили свидетелей случившегося. Приметы подозреваемого были направлены всем наружным службам. Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого по месту его проживания.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 40-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и добровольно выдал сотрудникам полиции официально зарегистрированный травматический пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Ведется следствие.