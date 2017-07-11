Тольяттинец, 39 раз нарушивший ПДД, заплатил сполна

В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тольятти в отношении гражданина М. было возбуждено 39 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение ПДД. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 34 тысяч рублей.

Судебный пристав вручил должнику требование о погашении задолженности в 5-дневный срок. Также должник был предупрежден, что в случае неисполнения требований, он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами, ограничен в праве выезда за пределы страны, а также с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7%.

Взвесив все «за» и «против», должник погасил всю сумму задолженности и предоставил соответствующие документы. Исполнительные производства в отношении гражданина М. окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.