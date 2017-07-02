В Тольятти на Поле Чудес появится новый фонтан

В сквере семейного отдыха на Поле Чудес появится новый объект благоустройства.

В данный момент уже выполнена часть работ - для насосной площадки, где будут находиться насос, фильтрующие элементы, система фильтрации, электрика управления, подготовлен котлован; готово основание под плиту фонтана и так далее.

Новый фонтан планируется запустить уже в этом году, в конце августа – начале сентября, сообщают "Городские ведомости".

Дизайн-проект нового водомета подготовил известный тольяттинский архитектор Александр Колоярский. Чаша фонтана будет сделана в виде карты города, а над ней будет располагаться радуга, из которой и будет литься вода.