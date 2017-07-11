Для россиян, отдыхающих на заграничных курортах, предложили ввести выездной сбор

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отправляющих по путевкам отдыхать на иностранные курорты, сообщают РИА Новости.

Введение такого целевого выездного сбора может стать целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха, — говорится в обращении депутата.

Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

"Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания", — отмечает парламентарий.

По его словам, рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты и здравницы в несколько невыгодное с точки зрения экономики положение.

"Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья", — подчёркивает он.

По его мнению, для того чтобы российские здравницы смогли нарастить материальную и инфраструктурную базу для успешного конкурирования с турецкими или египетскими курортами, необходимы серьёзные финансовые инвестиции и участие государства. Петров считает, что предлагаемая им инициатива о введении выездного сбора "будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников".