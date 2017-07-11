И только небо над головой: 8 опен-эйров недели

Нынешнее лето совершенно не радует нас погодой. Многие опен-эйры отменяются или переносятся на неопределенный срок. Остается только скучать в кафе и жаловаться на природу. Но когда в выходные вдруг над головой ярко светит солнце, а над головой открывается голубое небо, многие начинают задаваться вопросом «Куда сходить?». Специально для солнечных дней АфишаТЛТ рассказывает о том, как и где можно провести время на открытом воздухе.

Международный фестиваль «Трезвая Россия» будет проходить с 11 по 16 июля на территории Б/О «Спартак» в Ягодинском лесничестве. Это одно из самых ярких культурных, творческих и спортивных мероприятий города. Основным направлениями фестиваля являются спорт, здоровый образ жизни и возрождение народных и нравственных традиций. В этом году Фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград-2017» пройдет под знаком ЭКО: акцентом станет экологичное отношение к окружающему миру и собственному сознанию. Как уже стало принятым, территория Фестиваля полностью защищена от табака и алкоголя.

Не забываем о занятии спортом. В этом году спортивных и бесплатных мероприятий стало значительно больше. Всевозможные силовые тренировки, TRX, Зумба, кросс-фит и круговые тренировки, направленные на развитие выносливости и поддержания своего тела в подтянутом состоянии. Начинайте субботнее утро с зарядки, и вы почувствуете, в каком тонусе будете находиться все выходные. Только не забываем о водном балансе в организме. Переходи по ссылке, выбирай ту площадку, которая более удобно тебе и go! тренироваться. А так же, социальный некоммерческий проект «Йога в парках города». Проходит он также абсолютно бесплатно. Если тебе хочется постичь собственное «Я», напитаться энергией вселенной, то тебе именно сюда.

Давно мечтали посмотреть водные виды спорта: кайты, водные лыжи, серфинг? А также узнать о том, как можно отдохнуть на воде? Тогда для вас выставка катеров и яхт «Жигулевское море. Лето-017», которая пройдет с 15 по 16 июля. Вы только представьте: летнее жаркое солнце, «морской» бриз, ослепительные белоснежные яхты и вы- похоже больше на фильм, который может стать реальным. У гостей праздника будет возможность не только увидеть в деле профессиональных яхтсменов и виндсерферов, но и принять участие в многочисленных мастер-классах. На воде и в прибрежной части разместятся более десяти различных видов спорта и отдыха, большинство их которых посетители смогут попробовать совершенно бесплатно. Мастер-классы для детей от парусных школ, которые обучат тонкостям по вязанию морских узлов и управлением одноместными швертботами. На протяжении двух фестивальных дней непосредственно в порту яхт-клуба «Дружба» будет проходить выставка яхт и катеров «Жигулевский водный базар». «Дружба» входит в число крупнейших в России баз парусного спорта и заслуженно признаётся одним из лучших яхт-клубов страны.

15 июля АВТОВАЗ приглашает на традиционный День открытых дверей автозавода. В этом году он будет посвящен 40-летнему юбилею LADA 4x4 и пройдет под лозунгом «Арт-Завод». На экскурсии по заводу вы сможете увидеть 7 этапов создания автомобили. На центральной площадке пройдет мастер-класс «Создай свой автомобиль», фото и автограф-сессия с пилотами команды Lada-Sport Кириллом Ладыгиным, Михаилом Митяевым и Владимиром Шешенином. А также презентация нового автомобиля LADA Vesta SW.

Не забываем и про открытые площадки. При хорошей и теплой погоде для вас открыты аква-зоны. Одна из самых популярных Аква-Фанни. Располагается она в Фанни Парке. Есть бассейны, глубина которых составляет 60 см, 110 см и 140 см. Вода в бассейнах не подогревается, поэтому смотрим сначала на температуру воздуха, а потом готовимся к водным развлечениям. Работают ежедневно с 10 до 20. Прайс на услуги.

«Летний Бум» пройдет в разгар лета, а именно 15 июля в отделе современного искусства. У Вас есть уникальная возможность познакомиться с Тольяттинскими дизайнерами, музыкантами и декораторами. Хотите обновить свой гардероб с минимальными затратами?! Одно украшение может изменить твой образ, день и всю жизнь. Мужчины смогут выбрать оригинальный подарок- аксессуар своей любимой девушке. А дальше, больше, всевозможные мастер-классы по созданию украшений от известных тольяттинских дизайнеров и все это под сопровождение легкой и неновящевой музыки.

При хорошей погоде в субботу в La Riviera пройдет пенная вечеринка. Не обязательно ждать ночи чтобы танцевать под музыку модных DJ города, начинаем в 12:00! На эту пену приглашен не просто ди-джей, а арт-директора известного всей Самаре ЯR- Бара Dj Kulagin, а он подтянул за собой самарских MC. Управлять музыкальным парадом будет Dj Well. Пена, солнце, бассейн и отличная музыка — проведи воскресенье ярко! За подробностями давай сюда.

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно вас! АфишаТлт желает вам хороших выходных.