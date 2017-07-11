В ГИБДД Тольятти сообщили о грядущих рейдах на дорогах

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщил о рейдах на городских дорогах в июле.

На территории города сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28 и 31 июля – по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта
14 июля – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
17 июля – по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
17 июля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
20 и 27 июля - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
21 июля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
24 июля – на пешеходных переходах;
26 июля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
29 июля – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.

 
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  3. 11.07.2017 11:49 [140] (0)
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