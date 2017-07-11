АВТОВАЗ выводит LADA Vesta CNG на российский рынок

LADA объявляет о начале продаж LADA Vesta CNG. Начальная стоимость LADA Vesta CNG - 600 900 рублей.

10 июля в дилерских центрах LADA начался прием заказов на новую модель LADA Vesta CNG. С 10 по 13 июля в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ''Иннопром'', являющейся площадкой для демонстрации приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, организован премьерный показ первого российского серийного легкового автомобиля с заводским газобаллонным оборудованием LADA Vesta CNG, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

10 июля в Минэнерго России было организовано заседание на тему ''Популяризации газомоторного топлива в России на примере LADA Vesta CNG'', в заключение которого один из первых выпущенных автомобилей был передан для проведения потребительских испытаний. Мероприятие проходило в присутствии заместителя Министра энергетики Российской Федерации Кирилла Молодцова. Далее в течение месяца автомобиль будет эксплуатироваться в различных режимах (город, трасса, смешанный). Водители оценят такие показатели, как частота и продолжительность заправок, удобство расположения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), комфорт водителя и пассажиров в поездке. Результаты тестирования будут учитываться в дальнейшей работе Минэнерго России по популяризации использования газа в качестве моторного топлива.

LADA Vesta CNG - первая в истории бренда модель с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа и устанавливаемой на автомобили с двигателем 1.6 л с механической коробкой переключения передач. Машина может работать как на бензине, так и на метане, который является одним из самых распространенных видов топлива в России. В числе его преимуществ безопасность, экологичность и невысокая цена: использование метана позволяет снизить расходы на горючее в 3 раза. Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован специальными предохранителями, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.

LADA Vesta CNG оснащена металлокомпозитным баллоном емкостью 90 литров, расположенным в багажном отделении. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. Более того, оптимальное расположение газобаллонного оборудования позволило сохранить штатный 55-литровый бензобак и полноразмерное запасное колесо. Стоимость LADA Vesta CNG начинается от 600 900 рублей с учетом государственной субсидии для газомоторного транспорта.

В планы компании входит передача первых серийных LADA Vesta CNG на потребительские испытания потенциальным корпоративным заказчикам - представителям таксопарков, крупных государственных и коммерческих структур.