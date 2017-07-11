«Лада» стартует в Кубке ЕГФ в ноябре

Европейская гандбольная федерация обнародовала сетку розыгрыша Кубка ЕГФ сезона 2017/2018 гг., согласно которой «Лада» вступит в борьбу с третьего раунда, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В престижном континентальном турнире выступят 54 клуба, 28 из которых включены в число участников первого раунда (9/10 и 16/17 сентября). На втором этапе (14/15 и 21/22 октября) к соискателям трофея присоединятся три российских клуба – «Кубань», «Астраханочка» и «Звезда». «Лада», как один из победителей Кубка ЕГФ старого формата (его она выигрывала в 2012 и 2014 годах), и в соответствии с существующим рейтингом удостоилась права стартовать с последней квалификационной стадии.

Игры третьего раунда с ее участием пройдут 11/12 и 18/19 ноября. Двенадцать победителей данной стадии вместе с четырьмя командами, которые займут 3-4-е места по итогам первого группового раунда Лиги чемпионов, образуют четыре квартета группового этапа Кубка ЕГФ. Двухкруговые игры в них по аналогии с предыдущим сезоном пройдут в январе-феврале будущего года, далее – четвертьфинал, полуфинал и финал по системе плей-офф. Обладатель чемпионского титула определится 12 или 13 мая 2018 года.

Своего соперника по третьему отборочному раунду «Лада» узнает по результатам жеребьевки, которая состоится 24 октября. Жеребьевка первых двух раундов пройдет в штаб-квартире ЕГФ в Вене 18 июля.

Сетка розыгрыша Кубка ЕГФ сезона 2017/2018 гг.