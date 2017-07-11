Тольяттинка, переехавшая в Беларусь, задолжала 35 тысяч рублей

Гражданка К. покинула 63 регион и переехала в соседнюю страну. За время отсутствия женщины в России, она накопила долг за коммунальные услуги на сумму почти 35 тысяч рублей.

В отношении нее были возбуждены соответствующие исполнительные производства. На протяжении всего срока их ведения никакой информации об исполнении, а также причинах неисполнения требований, содержащихся в исполнительном производстве, не поступало. В связи с этим судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы РФ.

Через некоторое время гражданка сама явилась в отдел судебных приставов, где пояснила, что фактически проживает в другой стране, хотя и зарегистрирована в г.Тольятти. В Самарскую область приехала навестить родственников. В связи с тем, что она продолжительное время отсутствовала в России, решила проверить себя в «Банке данных исполнительных производств», где и обнаружила, что является должником, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Женщина погасила всю сумму долга. Судебные приставы-исполнители вынесли постановление об отмене ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.07.2017 13:05 [97] (0)
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