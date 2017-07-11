В Тольятти сносят еще один рынок

Сегодня днем на рынок, расположенный по бульвару Королева в 6 квартале, прибыли полицейские и спецтехника. Уже через несколько минут торговые павильоны и лотки, расположенные в этом месте, погрузили на грузовые автомобили. Продавцы-хозяева, явно неготовые к такому, в спешке начали собирать свой товар. Очевидцы сообщили о том, что на месте находятся около десятка полицейских.

Тольяттинцы, обсуждающие в соцсетях снос очередного рынка, разделились в своих мнениях. Живущие неподалеку горожане, жалеют бабушек, торгующих «своим, дачным». Часть комментаторов поддерживает снос, указывая на антисанитарию и неудобство от рынка. Есть и те, кто уверен – освободившееся место все равно используют для новых торговых точек.

Напомним, в Тольятти регулярно предпринимаются меры, направленные на ликвидацию несанкционированной торговли. Ранее был ликвидирован рынок на Тополиной рядом с «Каретным двором», а также пресечена торговля на улице Дзержинского. Отмечается, что подобные действия проводятся по обращениям горожан, проживающих рядом с такими рынками.

При выявлении самовольных торговых точек чиновники готовят предписание об устранении нарушений, которое размещают на видимой стороне объекта. После этого владельцу дается двое суток на то, чтобы собственными силами убрать павильон. Если предприниматель игнорирует требование, управление берет ликвидацию объекта на себя. Торговая точка демонтируется и вывозится за пределы города вместе с находящимся внутри имуществом. После чего, по договору с мэрией, передается на хранение специализированной организации. Владелец может вернуть свой объект. Но это возможно только при условии предъявления документов, подтверждающих возмещение в бюджет затрат, понесенных на его ликвидацию.

В прошлом году в Тольятти было ликвидировано 127 незаконных торговых объектов.

Фото: "Происшествия Тольятти"