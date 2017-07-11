Тольяттинцев зовет «Жигулевское море. Лето-017»

Организаторы зимнего фестиваля "Жигулевское море", который уже 11 лет проходит в Тольятти, в этом году решили собрать любителей водных видов спорта в разгар лета. Местом проведения праздника выбрана территория яхт-клуба "Дружба" и прилегающая к ней акватория.

Программа фестиваля обширна и разнообразна. В рамках спортивных состязаний пройдут соревнования по винд- и кайтсерфингу, регата крейсерских яхт, гонки на швертботах. Впрочем, гости праздника смогут не только увидеть профессиональных спортсменов в деле, но и сами принять участие в многочисленных мастер-классах. У всех желающих будет возможность стать полноценным участником парусной регаты и под руководством профессионалов испытать себя в настоящей гонке. Отдельные старты предполагаются для яхтсменов-ветеранов и детей, которые только осваивают это захватывающий вид спорта.

На воде и в прибрежной части разместятся площадки с десятками различных видов отдыха и спорта, большинство из которых посетителям будут доступны совершенно бесплатно. Гости праздника, предпочитающие менее активное времяпрепровождение, смогут просто полюбоваться волжскими просторами, зрелищными схватками, а также посетить выставку яхт и катеров.

Фестиваль будет интересен не только взрослым, но и детям. Для самых маленьких гостей организаторы приготовили конкурсы и запуск воздушных змеев. В ходе праздника будут презентованы детские спортивные школы и секции города. Если показательные выступления юных спортсменов заинтересуют ребят или их родителей, записаться в секцию можно будет прямо на месте.

Администрация города совместно с организаторами сделали все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для участников и гостей фестиваля. Как сообщил глава администрации Центрального района Артем Гончаров, оргкомитет уделил особое внимание вопросам безопасности, так как основные мероприятия пройдут на акватории водохранилища.

Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу, 15 июля в 11.00. В воскресенье, 16 июля, соревнования продолжатся в 12.00.