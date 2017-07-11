Почти половина сборной России по гандболу состоит из воспитанниц тольяттинской школы

Национальная сборная России проведет тренировочные сборы в Сочи с 14 по 27 июля.

Команда ведет подготовку к главному для себя турниру года – декабрьскому чемпионату мира в Германии.

Главный тренер команды Евгений Трефилов вызвал в расположение сборной 22 гандболистки.

Как отмечает управление физкультуры и спорта мэрии, среди них – 9 воспитанниц тольяттинской гандбольной школы, сегодня выступающих в разных командах страны:

Вратарь: Кира Трусова («Астраханочка»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Ксения Карпачева («Кубань»).

Левые полусредние: Алена Ихнева («Астраханочка»).

Линейные: Евгения Петрова («Астраханочка»).

Левые крайние: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь (обе – «Астраханочка»), Снежана Махнева («Кубань»).