Почти половина сборной России по гандболу состоит из воспитанниц тольяттинской школы

Национальная сборная России проведет тренировочные сборы в Сочи с 14 по 27 июля.

Команда ведет подготовку к главному для себя турниру года – декабрьскому чемпионату мира в Германии.

Главный тренер команды Евгений Трефилов вызвал в расположение сборной 22 гандболистки.

Как отмечает управление физкультуры и спорта мэрии, среди них – 9 воспитанниц тольяттинской гандбольной школы, сегодня выступающих в разных командах страны:

Вратарь: Кира Трусова («Астраханочка»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Ксения Карпачева («Кубань»).
Левые полусредние: Алена Ихнева («Астраханочка»).
Линейные: Евгения Петрова («Астраханочка»).
Левые крайние: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь (обе – «Астраханочка»), Снежана Махнева («Кубань»).
  1. Спорт
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  3. 11.07.2017 14:37 [85] (0)
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