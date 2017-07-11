Пьяная тольяттинка оскорбила своего гостя и попала в больницу

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлена женщина с телесными повреждениями. По указанному адресу на улицу Автостроителей была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что 49-летняя потерпевшая распивала в своей малосемейной комнате спиртные напитки со знакомым. По версии оперативников, в ходе возникшего конфликта гость нанес хозяйке жилплощади телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался ранее не судимый, нигде не работающий 37-летний местный житель. Мужчина полностью признался в содеянном и рассказал, что потерпевшая сама спровоцировала его на побои своими оскорблениями, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.