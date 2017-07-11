В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, в ближайшие 2-4 часа в Тольятти и Ставропольском районе ожидается гроза с сохранением до конца дня.

Рекомендации ЕДДС г. о. Тольятти при грозе: