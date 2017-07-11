В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, в ближайшие 2-4 часа в Тольятти и Ставропольском районе ожидается гроза с сохранением до конца дня.
Рекомендации ЕДДС г. о. Тольятти при грозе:
- Плотно закройте окна и двери.
- Отключите внешние антенны и выключите из розетки бытовые электроприборы.
- Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном!
- Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Находясь на улице держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.