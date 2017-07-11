В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, в ближайшие 2-4 часа в Тольятти и Ставропольском районе ожидается гроза с сохранением до конца дня.

Рекомендации ЕДДС г. о. Тольятти при грозе:

  • Плотно закройте окна и двери.
  • Отключите внешние антенны и выключите из розетки бытовые электроприборы.
  • ​Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном!
  • Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Находясь на улице держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.07.2017 14:03 [318] (0)
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