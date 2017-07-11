В Тольятти вдвое возросло количество детей, пострадавших в ДТП

На пресс-конференции в тольяттинской Госавтоинспекции обсудили состояние аварийности в городе, причины ДТП и проблемы обеспечения дорожно-транспортной дисциплины.

Начальник отдела Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Фокин заострил внимание на том, что число попавших в ДТП несовершеннолетних, по сравнению с первой половиной 2016 года, в этом году увеличилось больше чем вдвое, пишут "Городские ведомости".

В ГИБДД предполагают, что причиной этому может служить сложные экономические условия, в которых приходится существовать тольяттинцам. В таких условиях отправить ребенка в детский лагерь для многих семей не представляется возможным и дети остаются в городе. За 6 месяцев этого года с участием детей произошло 68 ДТП, в которых пострадали 72 ребенка. Число попавших в ДТП несовершеннолетних, выросло более чем на 100%.

К сожалению, аварийность в Тольятти растет. В 499 ДТП, которые случились в первом полугодии, погибли 12 человек и 559 получили травмы разной степени тяжести. Число пострадавших в ДТП, по сравнению с первой половиной 2016 года, в этом году увеличилось практически на 10%. Винить в этом можно, как ни странно, отремонтированные дороги. На хорошем дорожном полотне водителей тянет прибавить скорость. И они прибавляют, но в жилой зоне это чревато нехорошими последствиями. Большинство ДТП произошло в Автозаводском районе.