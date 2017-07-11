Как выгодно купить скейт в магазине Траектория

В наше время скейтборд - спорт №1 на городских улицах, которым, независимо от возраста и пола, увлекаются как подростки, так и взрослые люди. Получить заряд драйва, не сходя с асфальта и не выезжая за пределы двора - такую возможность просто глупо не использовать.

Остановка за малым - приобрести хороший и, желательно, недорогой скейт, обратившись в специализированный магазин товаров для спорта, например, в интернет-магазин “Траектория”. Выбрать хорошую доску помогут менеджеры магазина, а мы предлагаем несколько рекомендаций, как сделать вашу покупку максимально выгодной.

Отслеживайте акции “Траектория”

Этот вариант подходит, если вы задумались о покупке заранее, например, ко дню рождения ребенка / друга или для “себя любимого” к предстоящему теплому сезону.

Скейты - востребованный товар, поэтому часто фигурируют в акциях. Удачно попав на предложение, вы можете приобрести скейт от известного спортивного бренда со скидкой до 40-50% или получить дополнительно небольшой подарок к покупке.

Воспользуйтесь возможностью скидки в “Траектория”

Если вы - постоянный клиент магазина и уже имеете накопительную Карту, то со скидкой проблем нет: любой предъявитель Карты получает при покупке получает дисконт от 5% до 20% (в зависимости от количества накопленных на карте средств). Вариант - карты партнеров “Траектория” - ISIC, ITIC, IYTC, STAFF, а также премиальные Visa и MasterCard, но они действительны только в розничной сети.

Если же покупаете в магазине в первый раз - узнайте, есть ли Карта у кого-нибудь из друзей, коллег или родственников. Как правило, владельцы с радостью дают ею пользоваться, чтобы увеличить накопления, а значит и процент скидки.

Загляните в раздел “Распродажа”

Здесь представлены вещи прошлого сезона, но абсолютно нормальные по части внешнего вида и функционала. Максимальные скидки в разделе - 70%. Для скейтов такой дисконт предоставляется редко, но на 30% - 40% вполне можно рассчитывать.

Воспользуйтесь промокодом “Траектория”

Разновидностей промокодов очень много, они действуют ограниченное время, но часто повторяются. Самыми удобными будут:

предоставляющие процентную скидку - чаще всего 10% - на все товары в разделе, в нашем случае это раздел “Скейтборд”;

фиксированную скидку в рублях - например, промокод Траектория на 350 рублей на скейты;

скидку 10% на все товары из каталога - такой универсальный промокод можно и найти, и получить непосредственно от магазина, пройдя регистрацию на сайте;

промокод на дополнительную скидку в 10%, которую можно суммировать с акционной или скидкой для товаров из сезонной распродажи и получить двойную экономию.

Активировать промокод очень просто: найти, скопировать, ввести в соответствующее поле в форме заказа, нажать “Применить” - скидка ваша.

Можете пользоваться новеньким скейтом в свое удовольствие - вы не переплатили за него ни копейки.

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