ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице 40 лет Победы

8 апреля примерно в 2 часа ночи неизвестный водитель, управляя автомобилем данные которые устанавливаются, двигался по улице 40 лет Победы, со стороны ул. Льва Яшина, в направлении Южного шоссе. В районе дома №2 по ул. 40 лет Победы, он допустил наезд на пешехода, молодого мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Водитель с места ДТП скрылся, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14

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