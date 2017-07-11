Некоторых россиян хотят лишить права на оружие

Росгвардия предлагает лишить права на владение оружием людей, имеющих судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также преступавших закон в пьяном виде, сообщил начальник профильного главка Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

"Ввести запрет на владение оружием гражданами РФ, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения — это первая норма, над которой мы сейчас работаем. И свои предложения, сформировав, будем вносить в правительство", — приводят РИА Новости слова Веденова.

Предлагается лишать права на оружие россиян, дважды за год совершавших административные нарушения в пьяном виде. По словам Веденов, "это может быть даже правонарушение административное, совершенное человеком, за управление автомобилем в нетрезвом виде".

"И если на сегодняшний день соответствующие пункты ПДД предусматривают лишение гражданина права на управление автомобилем, мы считаем, что, возможно, необходимо такой же подход распространить в отношении гражданина на его права на владение оружием", — подчеркнул Веденов.

Веденов также сообщил, что в Росгвардии считают необходимым "ввести обязательное информирование гражданами правоохранительных органов о том, что оружие, принадлежащее им, находится не по месту регистрации, а по месту пребывания".

"То есть, выехал на дачу — проинформируй правоохранительные органы о том, что это оружие находится на даче", — сказал Веденов.

Дискуссия о необходимости ужесточить законодательство в этой сфере началась после резонансного преступления в тверском поселке Редкино, где в начале июня пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил девять человек из охотничьего ружья.