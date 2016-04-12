Вступают в силу новые правила перевозки детей в автомобиле

С 12 июля вступают законную силу поправки в Правила дорожного движения, которые касаются перевозки детей в автомобиле.

С сегодняшнего дня перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система «ISOFIX», должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобиле, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система «ISOFIX», должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. При этом, на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, напоминает ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Административная ответственность осталась прежней – это штраф в размере 3000 тысячи рублей.

Также запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Административная ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.