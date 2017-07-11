«Большая летняя мастерская» соберет в Тольятти любителей рукоделия

22 июля с 12.00 до 17.00 в залах Тольяттинского художественного музея состоится большое событие в мире рукоделия, которое объединит людей, ценящих оригинальность и качество предметов в повседневной жизни – «Большая летняя мастерская»!

«Большая летняя мастерская» – это

маркет hand-made изделий (уникальная возможность купить произведения у самих авторов: обычно такие покупки совершаются только через сайты, блоги или посредников);

мастер-классы для детей и взрослых, благодаря которым каждый сможет ощутить себя художником и, возможно, найти новое хобби;

​хорошее настроение и множество свежих креативных идей!

Среди участников события: мастера авторского hand-made, виртуозные керамисты, этнические музыканты и многие другие.

Если вы умете делать своими руками уникальные необычные вещи и хотите принять участие в мероприятии, звоните по тел. 48-20-89; пишите в сообщения группы ВК (@togliatty.art.museum); пишите в директ в Интстаграме (@tlt_artmuseum).

Стоимость билетов: hand-made маркет - бесплатно, а участие в основном действе (мастер-классы, концерт и т.д.) стоит: для школьников - 100 руб., пенсионеров, студентов - 150 руб., взрослых - 200 руб.

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00. Б-р Ленина, 22 (правое крыло). Возраст: 0+.