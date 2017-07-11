Тольяттинский детский Технопарк начинает прием заявок на обучение

Детский Технопарк (Кванториум 63) откроет свои двери для тольяттинских школьников уже в сентябре 2017 года на базе Технопарка «Жигулёвская долина».

Сегодня департамент оброзования городской администрации объявил о том, что Кванториум 63 начинает прием заявок на обучение по следующим направлениям:

IT (программирование, большие данные, Интернет вещей);

Робототехника;

Нанотехнологии;

Промдизайн;

Автомобилестроение.

Заявку можно подать на сайте кванториум63.рф.

Чтобы попасть в IT-квантум, ребенку нужно знать основы нескольких языков программирования . Во время входного теста организаторы попросят его написать простую компьютерную игру, используя любой язык и средства визуализации.

В основе дополнительных образовательных программ Детского Технопарка лежит принцип построения образовательного процесса через проектную деятельность учащихся.

Основными видами учебной деятельности станут практические и семинарские занятия, лабораторные работы, консультации, тематические конференции, проектно-исследовательская деятельность.