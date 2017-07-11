Тольяттинский детский Технопарк начинает прием заявок на обучение

Детский Технопарк (Кванториум 63) откроет свои двери для тольяттинских школьников уже в сентябре 2017 года на базе Технопарка «Жигулёвская долина».

 

Сегодня департамент оброзования городской администрации объявил о том, что Кванториум 63 начинает прием заявок на обучение по следующим направлениям:

  • IT (программирование, большие данные, Интернет вещей);
  • Робототехника;
  • Нанотехнологии;
  • Промдизайн;
  • Автомобилестроение.

Заявку можно подать на сайте кванториум63.рф.

Чтобы попасть в IT-квантум, ребенку нужно знать основы нескольких языков программирования . Во время входного теста организаторы попросят его написать простую компьютерную игру, используя любой язык и средства визуализации.

В основе дополнительных образовательных программ Детского Технопарка лежит принцип построения образовательного процесса через проектную деятельность учащихся.

Основными видами учебной деятельности станут практические и семинарские занятия, лабораторные работы, консультации, тематические конференции, проектно-исследовательская деятельность.
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  3. 11.07.2017 17:45 [87] (0)
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