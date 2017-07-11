«Лада» объявила о подписании контракта с форвардом Егором Бабенко

Тольяттинская "Лада" заключила двухлетний двусторонний контракт с 20-летним воспитанником тюменского хоккея нападающим Егором Бабенко, сообщили в пресс-службе клуба.

В сезоне 2014/15 Егор защищал цвета "Ладьи", установив ее рекорд по числу заброшенных в регулярном сезоне шайб (27). Всего в 53 играх регулярного сезона в активе Бабенко 50 (27+23) очков, 78 минут штрафа при показателе полезности "+1". В 4 матчах плей-офф в его активе было 2(1+1) очка, 2 минуты штрафа при показателе полезности "-5".

Ранее стало известно о том, что Бабенко, предыдущие два сезона отыгравший за океаном в юниорской команде "Летбридж Харрикейнз" (WHL), вернется в Россию. В прошлом сезоне Егор Бабенко набрал 55 (24+31) очков в 66 играх, в 20 матчах плей-офф в его активе 23(10+13) очка, войдя в десятку лучших бомбардиров плей-офф.