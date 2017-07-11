В Тольятти грядет обновление «Пирамиды»

Фасад «Пирамиды» готовят к монтажу декоративного баннера. Работы планируют завершить к концу июля, сообщает городская администрация.

Сейчас территория у «Пирамиды» - это экспериментальная площадка театра «Колесо». В будущем старое здание кинотеатра будет реконструировано, и здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена». Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» - «Шаг 5. Подбери брошенное».

Пока «Новая сцена» радует горожан бесплатными концертами, игровыми программами и мастер-классами. Следующие мероприятия на площадке пройдут осенью. К 1 сентября театр «Колесо» готовит программу «Здравствуй, школа!».