В Тольятти грядет обновление «Пирамиды»

Фасад «Пирамиды» готовят к монтажу декоративного баннера. Работы планируют завершить к концу июля, сообщает городская администрация.

Сейчас территория у «Пирамиды» - это экспериментальная площадка театра «Колесо». В будущем старое здание кинотеатра будет реконструировано, и здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена». Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» - «Шаг 5. Подбери брошенное».

Пока «Новая сцена» радует горожан бесплатными концертами, игровыми программами и мастер-классами. Следующие мероприятия на площадке пройдут осенью. К 1 сентября театр «Колесо» готовит программу «Здравствуй, школа!».
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  3. 11.07.2017 18:25 [35] (0)
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