Полицейские разыскивают тольяттинца, укравшего из ТЦ манекен в платье (видео)

Посетитель тольяттинского торгового центра, проходя мимо одного из отделов, обратил внимание на двух стоящих манекенов в женских платьях и бижутерии. Отдел расположен у выхода из ТЦ, поэтому мужчина, недолго думая, просто забрал один из манекенов вместе с платьем, дождавшись подходящего момента. Теперь его разыскивает полиция.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», сотрудники 21 отдела полиции разыскивают гражданина, который 10.07.17 похитил из ТЦ на ул. Дзержинского манекен с вечерним платьем и бижутерией. Приметы подозреваемого: мужчина, похож на русского, 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, на голове видна лысина. Был одет: синие джинсы, ярко-голубая майка с рисунком в виде белой летящие птицы. При себе имел рюкзак синего цвета на белых шнурках. 

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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 08:03 [36] (0)
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