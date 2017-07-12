Житель Самарской области пойдет под суд за организацию притона по оказанию интимных услуг

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими были задокументированы факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области. Сотрудникам уголовного розыска девушки сообщили, что с клиентами они регулярно встречались на съемной квартире, а за свои услуги заранее требовали оговоренное денежное вознаграждение.

Женщины, задержанные за занятие проституцией, привлечены к административной ответственности. Санкциями данной статьи предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей.

В результате проведенных полицейскими мероприятий, был задержан и предполагаемый организатор незаконного бизнеса – 39-летний житель города Самары. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Однако, как установили полицейские, несколько лет назад подозреваемый уже пытался организовать притон по оказанию интимных услуг, сообщили в облГлавке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мероприятия по выявлению других участников незаконного бизнеса и дополнительных эпизодов их преступной деятельности продолжаются.