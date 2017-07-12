Житель Самарской области пойдет под суд за организацию притона по оказанию интимных услуг

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими были задокументированы факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области. Сотрудникам уголовного розыска девушки сообщили, что с клиентами они регулярно встречались на съемной квартире, а за свои услуги заранее требовали оговоренное денежное вознаграждение.

Женщины, задержанные за занятие проституцией, привлечены к административной ответственности. Санкциями данной статьи предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей.

В результате проведенных полицейскими мероприятий, был задержан и предполагаемый организатор незаконного бизнеса – 39-летний житель города Самары. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Однако, как установили полицейские, несколько лет назад подозреваемый уже пытался организовать притон по оказанию интимных услуг, сообщили в облГлавке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мероприятия по выявлению других участников незаконного бизнеса и дополнительных эпизодов их преступной деятельности продолжаются.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 08:34 [165] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus