За хищение стирального порошка тольяттинец может оказаться на скамье подсудимых

В дежурную часть полиции поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Карла Маркса. Продавец торговой точки сообщил о том, что один из посетителей путем рывка открыто похитил у него одну упаковку стирального порошка.

Через некоторое время в Центральном районе патруль заметили мужчину, подходящего под описание разыскиваемого, задержал его и доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания.

Задержанным оказался 29-летний безработный местный житель, ранее судимый за совершение грабежа. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему не хватало денег - он планировал продать похищенное, а вырученные средства потратить на свои нужды, сообщает облГлавк.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.