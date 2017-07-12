За хищение стирального порошка тольяттинец может оказаться на скамье подсудимых

В дежурную часть полиции поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Карла Маркса. Продавец торговой точки сообщил о том, что один из посетителей путем рывка открыто похитил у него одну упаковку стирального порошка.

Через некоторое время в Центральном районе патруль заметили мужчину, подходящего под описание разыскиваемого, задержал его и доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания.

Задержанным оказался 29-летний безработный местный житель, ранее судимый за совершение грабежа. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему не хватало денег - он планировал продать похищенное, а вырученные средства потратить на свои нужды, сообщает облГлавк.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 09:35 [32] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus