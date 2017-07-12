Часть имущества «АвтоВАЗагрегат» выставят на торги

На открытый аукцион 119 лотами в ближайшее время будет выставлено имущество находящегося в банкротстве тольяттинского ОАО «АвтоВАЗагрегат», сообщает "Коммерсант".

В их составе: оборудование бывшего завода, восемь земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 132,9 тыс. кв. м, «дочки» «АвтоВАЗагрегата» — 100 % доли в ООО «АвтоВАЗагрегаттранс», 100 % доли в ООО «ПошивАвтоВАЗ­агрегат» и 50 % доли в ООО «Автообогрев», а также четыре патента на полезные модели и 300 акций АвтоВАЗбанка (с июля 2015 года его санирует Промсвязьбанк). Общая стоимость лотов составляет 251,166 млн руб. Торги планируется провести 25 июля на электронной торговой площадке ООО «Центр реализации».

«АвтоВАЗагрегат» в настоящее время находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве. Ранее завод являлся одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа (более 400 наименований). По данным «СПАРК-Интерфакс», «АвтоВАЗагрегат» на 41,39 % принадлежит «КопперБерг Лтд» с Британских Виргинских островов, 22,57 % — у Балашихинской топливной компании.

Решение о продаже части имущества ОАО «АвтоВАЗагрегат», не обремененного залогом, было принято 14 июня текущего года собранием кредиторов завода 87,1 % голосами «за». Соответствующая информация была опубликована конкурсным управляющим завода Юлией Жарковой в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Остальное имущество ОАО «АвтоВАЗагрегат», согласно данным, размещенным в картотеке арбитражных дел ВАС, находится в залоге у Новикомбанка (на 100 % принадлежит госкорпорации «Ростех»), который является крупнейшим кредитором предприятия. Сумма требований банка к заводу составляет 1,96 млрд руб., из которых залогом имущества должника обеспечены 1,5 млрд руб., в числе которого недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного тольяттинскому предприятию башкирского ОАО «БелЗАН».