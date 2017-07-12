Тольяттинка хранила на съемной квартире почти килограмм наркотиков

Тольяттинские полицейские получили информация о том, что 27-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую в съемной квартире, расположенной на улице 70 лет Октября.

В ходе обыска квартиры полицейские изъяли свертки с веществами, принадлежащие задержанной и предназначенные для дальнейшего сбыта. Женщину задержали. Проведенное исследование показало, что в свертках находились карфентанил и метилэфедрон общей массой 981,29 граммов, сообщает облГлавк.

Как установили полицейские, задержанная нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Накануне по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют канал поставки запрещенного вещества и проверяют злоумышленницу на причастность к аналогичным преступлениям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 10:34 [82] (0)
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