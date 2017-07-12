В Самарской области проводится проверка по факту организации детского лагеря выживания

7 июля в правоохранительные органы региона поступила информация о подозрительном месте детского отдыха. Сообщалось, что около двух десятков детей в возрасте от 10 до 16 лет проживают в детском лагере на острове Голодный в Безенчукском районе Самарской области. При этом еду они должны были добывать сами, готовить на костре и жить в палатках - все, как у экстремальных туристов, только хуже, мало еды и просроченные лекарства, пишет samara.kp.ru.

Полицейские сразу приступили к проверке. Уроки выживания были не бесплатными. За недельный отдых в этом детском лагере родители отдавали по 7000 рублей за ребенка.

47-летний мужчина, организовавший лагерь, искал клиентов через интернет. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, мужчина оформил на себя ИП. В органы власти организаторы о лагере не сообщали. В лагере вместе с ним были еще двое взрослых.

Детей эвакуировали из лагеря в село Малая Рязань и передали родственникам. Со всеми родителями были проведены беседы, ведь каждый из них фактически проявил халатность, не узнав все о месте, куда отправляет своего ребенка. Тем не менее, заявлений от родителей ни в транспортную полицию, ни в Куйбышевскую транспортную прокуратуру пока не поступало.

По информации Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, организаторы лагеря не имеют ни педагогического, ни медицинского образования. Они даже не приняли во внимание штормовые предупреждения от МЧС.

- Подростков привозили в лагерь на надувных ПВХ-лодках, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Несовершеннолетние на острове находились практически без надзора со стороны взрослых, самостоятельно рыбачили с лодок, были предоставлены сами себе, - сообщают в транспортной полиции.

Сейчас в отношении организаторов лагеря проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.