В Тольятти сотрудники ГИБДД за один рейд выявили 11 нарушений водителями маршруток

Только в Тольятти по вине водителей пассажирского транспорта произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 17 получили травмы.

Сотрудниками полиции усилен контроль за соблюдением режима и отдыха водителей, их сменности при перевозках на дальние расстояния, внесение несанкционированных изменений в конструкцию автобусов, своевременным прохождением технического осмотра, соответствием эксплуатационного содержания состояния автомобильных дорог требованиям безопасности по основным маршрутам перевозок.

11 июля сотрудниками Госавтоинспекции совместно со специалистами управления транспорта администрации и управления государственного автодорожного надзора по региону были проверены маршруты регулярных пассажирских перевозок №№ 91, 93, 96, 99, 127, 131, 134. 137, 303 и 331.

За время проведения мероприятия выявлено 11 нарушений ПДД водителями. Основные нарушения это - нарушения правил маневрирования, отсутствие тохографа и эксплуатация транспортного средства при наличии технических неисправностей.

Кроме того, собран материал, по которому возможно привлечение к административной ответственности должностных лиц (за выпуск на линию транспортного средства, при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Приоритетными задачами мероприятий остаются устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта.