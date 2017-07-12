В Тольятти обновят площади перед Дворцом культуры и Дворцом спорта

В Тольятти на заседании комиссии по городскому хозяйству рассматривались изменения в городской бюджет. В качестве долевого софинансирования предстоящих расходов в размере 5% планируется выделение 4 млн 200 тыс. рублей. Эти средства пойдут на благоустройство двух площадей возле ДК «Тольятти» и ДС «Волгарь», пишут "Городские ведомости".

На приведение в порядок Центральной площади область выделяет порядка 50 млн рублей (доля города составляет 2, 8 млн). Депутаты предвкушали, что на эти деньги можно сделать многое. Но руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин сообщил, что просто поменяется изношенное покрытие, начиная с въезда с ул. Ленинградской, захватят проезд перед ДК и непосредственно саму площадь. 80% этой территории будет закатано асфальтом, 20% — покроют брусчаткой. Уже есть готовый эскиз.

Депутаты сразу высказали сомнения по поводу асфальтового покрытия. Сейчас площадь покрыта бетонными плитами, как бы не сделать хуже, ведь от асфальта будут идти испарения и жар. Ерин сообщил, что продумывались четыре варианта, но асфальт — самый дешевый, другие покрытия будут стоить от 90 млн рублей. Область же больше денег добавлять не намерена. Поэтому решили сделать Центральную площадь по образу площади Куйбышева в Самаре. Судя по доле софинансирования со стороны города в размере 1, 5 млн рублей, на площади перед ДС «Волгарь» тоже собираются менять покрытие.