Утвержден текст присяги при вступлении в российское гражданство

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство. Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций, сообщают РИА Новости.

Текст присяги будет внесен в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина будут выдавать сразу после принесения присяги. Сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке, отметили депутаты.