Фестиваль водных видов спорта созывает гостей!

С 27 по 29 июля на базе водно-спортивного комплекса ПАО «АВТОВАЗ» (Лесопарковое шоссе, 57) уже в четвертый раз пройдет Фестиваль водных видов спорта. Мероприятие посвящено 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля.

В рамках фестиваля состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, академической гребле и плаванию на открытой воде. Начало программы в 10:00. Участие в фестивале примут более 500 человек, среди которых молодые спортсмены и пловцы-ветераны, мастера спорта по академической гребле.

Кроме того, в субботу, 29 июля, с 10:00 до 12:00 все желающие смогут сдать нормы ГТО. Также в этот день с 11:00 до 13:00 состоятся показательные выступления яхтсменов, гребцов на байдарках и каноэ.