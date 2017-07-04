Тольяттинцев приглашают на мастер-класс по росписи в технике горячий батик

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на увлекательный мастер-класс по росписи в технике горячий батик от Виктории Пахомовой!

На занятии мастер расскажет и покажет все основы, секреты и приемы горячиго батика, и вы удивитесь, как легко рисовать! Занятие проходит в свободной творческой атмосфере, летний сюжет панно - «Одуванчиковое поле». На МК вы будете постепенно постигать приемы, и узнавать секреты и фишки мастеров батика. Занятие принесёт вам новые знания, массу удовольствия и готовое панно на натуральном хлопке, расписанное своими руками.

Что вы получите на мастерской:

узнаете все тонкости росписи тканей в технике горячий батик;

сможете задать все свои вопросы Виктории Пахомовой и получить развёрнутый ответ;

самостоятельно распишите изделие, создадите своими руками работу;

при помощи самостоятельно расписанного панно украсите дом.

Мастер по батику: Виктория Пахомова – участник всероссийских выставок Формула Рукоделия, обладатель номинации «Шелковые фантазии» ежегодной ярмарки «Золотые Руки» 2016.

Все ее работы отличает достойный уровень мастерства. Виктория совмещает в одном изделии множество техник батика, использует насыщенную цветовую палитру и особую технику придания глубины и объема изображению. Каждый раз краски и вода текут сообразно внутреннему ощущению мастера, поэтому невозможно сделать две похожие работы: всегда будет что-то неповторимое, красивое, эксклюзивное.

Стоимость мастер-класса: 1300 руб. Мастер-класс длится 3 часа.

Все материалы: рамы, ткань (хлопок), воск, краски, кисти, резерв входят в стоимость. Запись на мастер-класс обязательна по телефону: 30-20-95.