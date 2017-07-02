В прокуратуре рассказали о ликвидации рынка в 6 квартале

Прокуратурой Тольятти было установлено, что на в городе более 100 нестационарных торговых объектов не имели разрешительной документации на право размещения на земельных участках на территории города.

В связи с этим прокурором города в адрес главы городского округа внесено представление об устранении нарушений в сфере законодательства об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.

В результате совместной работы прокуратуры, муниципалитета и МВД на специальную площадку было вывезено более 40 самовольно размещенных на территории города нестационарных торговых объектов.

Как сообщалось ранее, 11 июля органами местного самоуправления и полицией был ликвидирован незаконный рынок, расположенный на бульваре Королева, 20, в 6 квартале, на котором размещались около 18 торговых киосков.

Соблюдение законодательства в указанной сфере правоотношений находится на контроле прокуратуры города.