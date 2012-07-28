В Тольятти двое призывников-Свидетелей Иеговы отправятся на альтернативную службу

В Тольятти подвели итоги весенней призывной компании в армию. Как рассказал военком Центрального и Комсомольского районов Вячеслав Чурсаев, план отправки составлял 765 человек, и был полностью выполнен. Два человека отправлены на альтернативную службу. Они будут работать во второй поликлинике.

Юноши верующие, они подали документы, что входят в общество Свидетелей Иеговы и доказали, что не готовы принять присягу на верность родине.

- Призывная комиссия за полгода до призыва рассмотрела их заявления. Результаты этого рассмотрения доложили в областной военкомат и Минтруда Самарской области. Предстоящее место службы им нашли, изучив заявки учреждений, где нужна бесплатная рабочая сила. Как правило, каждый призыв мы имеем одного-двух юношей, которых по аналогичным мотивам направляем на альтернативную службу, - приводят «Городские ведомости» слова Вячеслава Чурсаева.

Отметим, что 20 апреля Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил ее деятельность. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Позже стало известно о том, что 17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ рассмотрит жалобу на постановление о ликвидации религиозной организации.