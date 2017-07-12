В Жигулевске отец набросился с ножом на друга своей дочери

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулевску из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 42-летнего местного жителя с колото-резаной раной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей преступления, изъяли необходимые улики. Из собранных оперативниками материалов следует, что потерпевший пришел в гости к своей знакомой, проживающей с родителями. По версии оперативников, на почве личных неприязненных отношений отец девушки - 59-летний житель Жигулевска, используя нож, умышленно причинил телесные повреждения гостю.

Вскоре подозреваемый в совершении данного преступления был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным стражей правопорядка, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Следствие продолжаетсчя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.