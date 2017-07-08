Вблизи Тольятти уровень воды в Волге поднимется на 70 см

В связи с резким увеличением суммарной приточности, сбросные расходы через Жигулевский гидроузел с 12 июля составят 17000-20000 м3/с, что приведет к возрастанию отметки уровня воды в нижнем бьефе, сообщает РусГидро.

Руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев предупредил жителей о том, что в ближайшее время на полуострове Копылово уровень воды поднимется минимум на 50-70 см.

Резкое увеличение приточности в Куйбышевское водохранилище произошло из-за обильных осадков, отмечают в РусГидро. Только за последние три дня – с 10 по 12 июля - боковая приточность в водохранилище выросла с 1500 до 2460 кубометров в секунду.

Отмечается, что пиковые сбросы при пропуске ежегодного весеннего половодья достигают 30 000 м3/с, и такой объем расходов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Уровень Куйбышевского водохранилища у плотины гидроузла на 12:00 московского времени 12 июля находился на отметке 53,30м, уровень нижнего бьефа – 32 метра.

Гидрологическая обстановка 2017 года уникальна тем, что весеннее половодье перешло в дождевой паводок. Фактический боковой приток в Куйбышевское водохранилище в июне составил 2735 м3/с при норме 1440 м3/с .

Тем не менее, МЧС рекомендует гражданам, проживающим в населенных пунктах, попадающих в зону прохождения паводка, заранее подготовиться к возможному осложнению паводковой ситуации.