В Центральном районе в аварии двух «Лад» пострадала женщина (фото)

Днем 12 июля на пересечении улиц Советской и Ставропольской произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель «Приоры» двигался со стороны улицы Комсомольской к Мира. Водитель «Калины» от улицы Ушакова к улице Жилина. «Калина» оказалась на перекрестке чуть раньше «Приоры», поэтому удар пришелся в ее водительскую сторону. Как пишет паблик «Происшествия Тольятти», водитель «Калины» свою вину отрицать не стал и сообщил, что не заметил знак «уступи дорогу».

От удара машины развернуло. В результате в аварии пострадала пассажирка «Калины». Ее осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 17:25 [130] (0)
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