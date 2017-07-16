В Центральном районе в аварии двух «Лад» пострадала женщина (фото)

Днем 12 июля на пересечении улиц Советской и Ставропольской произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель «Приоры» двигался со стороны улицы Комсомольской к Мира. Водитель «Калины» от улицы Ушакова к улице Жилина. «Калина» оказалась на перекрестке чуть раньше «Приоры», поэтому удар пришелся в ее водительскую сторону. Как пишет паблик «Происшествия Тольятти», водитель «Калины» свою вину отрицать не стал и сообщил, что не заметил знак «уступи дорогу».

От удара машины развернуло. В результате в аварии пострадала пассажирка «Калины». Ее осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

Фото: «Происшествия Тольятти».

