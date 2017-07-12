В Тольятти вручили медали «За любовь и верность»

11 июля в администрации города состоялось торжественное чествование супружеских пар, которые удостоились получения медали «За любовь и верность» в текущем году.

«Медаль «За любовь и верность» - это общественная награда, учрежденная оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, - рассказала собравшимся замглавы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова.

Она особо отметила значимость этого события для города, подчеркнув, что награда вручается супругам, которые прожили в браке не менее 25 лет и прославились среди сограждан крепостью семейных устоев, совместно добились благополучия и воспитали достойных детей.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева поздравила супружеские пары от имени областного парламента и сказала, что именно на таких крепких семьях строится мощь и сила нашего государства.

В 2017 году высокую награду «За любовь и верность» получили 10 супружеских пар Тольятти:

Виталий Александрович и Валентина Михайловна Гройсман,

Наум Яковлевич и Инесса Наумовна Штрих,

Владимир Александрович и Халимя Зиннятовна Манаевы,

Виктор Александрович и Антонина Николаевна Кретовы,

Владимир Александрович и Нина Филипповна Булавины,

Сергей Валериевич и Татьяна Николаевна Таракановы,

Владимир Аркадьевич и Вера Федоровна Колосовы,

Артур Владимирович и Марина Станиславовна Чубаркины,

Геннадий Викторович и Жанна Владимировна Комины,

Евгений Викторович и Вера Владимировна Мулявины.

Церемония награждения семей сопровождалась творческими номерами от юных талантов нашего города. Поздравления прозвучали от директора Дворца бракосочетания Тольятти Натальи Тихоновой, а также от члена общественной палаты Тольятти, генерального директора компании «Лада-Медиа» Ирины Денисовой. Кроме того, каждая пара получила сладкий презент от депутата СГД Рубика Амрояна и подарки от общественной организации «Тольяттинский клуб деловых женщин».