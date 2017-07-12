Тольяттинцы за полгода собрали более 2,5 тонн опасных отходов

В Тольятти продолжается сбор опасных бытовых отходов с помощью "Экомобиля". Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, оснащенный специальными контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов. Собранные "Экомобилем" опасные отходы поступают на обезвреживание и утилизацию.

Благодаря жителям за первое полугодие 2017 года собрано более 2,5 тонн опасных отходов. На свалки не попало: 770 ртутных ламп, 150 градусников, полторы тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, более тонны ПЭТ и стекла, сообщили в городской администрации.

Экомобиль четыре дня в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота) в будние дни с обеда до вечера, а в выходные по утрам, курсирует по всему Тольятти, Тимофеевке и селу Русская Борковка, принимая раздельно мусор. Всего он делает 14 остановок.

В Экомобиль вы можете принести лампы люминисцентные и энергосберегающие (содержат в своём составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор, а требуется сдавать на утилизацию), градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик, макулатуру.

Также ПЭТ тару вы можете сдать в любой из 112 контейнеров, расположенных на территории Тольятти.

Ознакомиться с расписанием Экомобиля и адресами установки ПЭТ контейнеров и правилами сбора отходов Вы можете на сайте: ekovoz.ru; в группе ВКонтакте: vk.com/ekovoz63.