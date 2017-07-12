Тольяттинцы могут оценить работу руководителей органов местного самоуправления

С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области жители Тольятти могут принять участие в опросе и оценить качество работы общественного транспорта, дорог, а также качество предоставления коммунальных услуг.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Правительства Самарской области.

Опрос проводится среди населения от 18 лет и старше. Заполнить анкету нетрудно: полностью прочитайте каждый вопрос и варианты ответа. Затем подведите курсор мыши к выбранному варианту ответа, нажмите на левую клавишу мышки. Все данные будут использованы только в обобщенном виде.

Для того, чтобы начать опрос, необходимо быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг.
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  2. TLT.ru
  3. 12.07.2017 18:03 [70] (0)
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