В Тольятти прибыли новички гандбольной «Лады»

Гандбольная «Лада» готовится к выходу из отпуска. Шестеро опытных новичков команды уже прибыли в Тольятти.

Как напоминают в пресс-службе клуба, ряды тольяттинской дружины в межсезонье пополнили Ксения Дьяченко из «Кубани» и Наталья Иванова из «Звезды». Из местной детской школы перешли на профессиональный уровень юные Ева Демидович и Елена Михайличенко. Ожидается, что Анастасия Новосёлова (до замужества – Кудряшова) с завтрашнего дня присоединится к родной команде, которую покидала на период декретного отпуска.

Кроме этого, заключили контракты с ГК «ЛАДА» 21-летняя Анастасия Лагина, бывший голкипер столичного «Луча», и 22-летняя Мария Керчикова, ранее выступавшая на позиции правого полусреднего за ижевский «Университет». Последняя поклонникам вице-чемпионок России смогла в прошлом сезоне запомниться тем, что стала лучшим бомбардиром матча второго круга чемпионата страны, который состоялся в УСК «Олимп» 1 марта (на фото). Тогда она забросила волжанкам восемь мячей.

Еще двух игроков в Тольятти взяли на просмотр. Причем обе до прихода в «Ладу» выступали за рубежом. 25-летняя уроженка Астрахани Кристина Тарасова, за плечами у которой один год карьеры в «Звезде» и пять - в «Астраханочке», прошлый сезон отыграла в амплуа линейного за турецкий «Загносспор» из Трабзона. А 22-летняя левша Валерия Котоличенко некоторое время назад шлифовала свое мастерство в чемпионате Молдовы. Там она, действуя на позиции правого полусреднего своей команды, защищала цвета столицы Приднестровья города Тирасполя.

Таким образом, иногородних дебютанток с опытом выступлений в национальных чемпионатах разных стран у тольяттинок шестеро – Дьяченко, Иванова, Лагина, Керчикова, Тарасова и Котоличенко. В течение лета будут просматриваться в «Ладе» и другие игроки. Новые приобретения по ходу предсезонной подготовки не исключены. Сама подготовка у подопечных Левона Акопяна официально стартует с завтрашнего дня. В четверг и пятницу гандболистки будут проходить в Тольятти медосмотр. А первая совместная тренировка обновленной команды в УСК «Олимп» состоится в субботу, и начнется она в десять утра.