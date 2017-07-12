Тольятти готовится к отопительному сезону

В Тольятти активно ведется подготовка городского хозяйства к новому отопительному периоду.

Руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин сообщил, что все работы ведутся в соответствии с графиком, без отставаний.

По теплоисточникам ситуация такова: из десяти котельных четыре уже подготовлены, на ТЭЦ работы ведутся в соответствии с их программами. В 116 ЦТП (центральные тепловые пункты) готовность к зиме составляет 30%, пишут "Городские ведомости".

Ресурсоснабжающие организации уже приступили к ремонту своих сетей. Так, в этом году планируется поменять 8,5 км тепловых сетей, 2 км водопроводных сетей, почти 2 км сетей канализации и 22 км сетей электроснабжения. Электроэнергетики поменяли уже 11 км из запланированных объемов.

Что касается жилого фонда, то управляющие компании к осенне-зимнему максимуму подготовили 25% многоквартирных домов. В учреждениях образования, культуры и спорта средний процент готовности объектов составляет около 30%.