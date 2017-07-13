С начала года тольяттинцы обратились в полицию 54353 раз

Тольяттинская полиции представил в городской думе отчет о результатах работы за прошедшие полгода. Начальник У МВД России по г. Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов сообщил, что с начала года в полицию поступило 54353 сообщения и заявления о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Идет рост обращений от населения, что в полиции расценивают как рост доверия к правоохранительным органам.

Всего было зарегистрировано 4592 преступления, расследовано – 3552. По отдельным видам преступлений имеется тенденция к снижению. Основное количество преступлений составили кражи чужого имущества – из квартир, магазинов, складов и так далее. В структуре преступлений коррупционной направленности задокументировано одиннадцать фактов взяточничества, из них восемь – получение взяток. Средний размер взятки составил 76 тыс 875 рублей. В прошлом году величина взятки была побольше, пишут "Городские ведомости".

Пресечено 552 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Выявляли и сбыт наркотиков (изъяли более одиннадцати килограммов различных психотропных веществ), и организацию притонов. Как оказалось, в маленьком Центральном районе полицейские «накрыли» три притона, а в большом Автозаводском всего один. Как отметил Ахмедханов, чаще всего изымаются синтетические наркотики. В этом направлении пресекли преступную деятельность шести лиц, которые сбывали дурь через Интернет, создав в сети целую сеть магазинов. Они распространяли наркотики через закладки в подъездах жилых домов. Например, на территории Комсомольского района один гражданин сделал 30 закладок, у него изъяли более 141 грамма наркотиков. Другой гражданин сделал 20 закладок Спайса и Скорости общей массой около 50 граммов. Помимо прочего у них в телефонах было обозначено еще более 100 адресов, куда они должны были сделать закладки.

В минувшие полгода полицейские также пресекли работу шести притонов для занятий проституцией. И вновь на территории Центрального района их было больше – три, в Комсомольском два и один в Автозаводском. По словам Ахмедханова, эта работа была усилена после предыдущего отчета в стенах думы. После отчета депутаты долго время задавали главе полиции разные, в том числе и неудобные вопросы. А в заключении поздравили Ахмедханова с наступающим 45-летием образования органов внутренних дел города Тольятти.