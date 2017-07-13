4232 жителя региона пострадали от укусов клещей

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 4232 пострадавших от укусов клещами (в том числе 1070 детей), на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4502 случая, из них 1100 детей), сообщает региональный Роспотребнадзор.

За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 3348,64 га., что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3125,9 га.).

За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 7308 человека.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». По состоянию на 11.07.2017 на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 3343 экземпляра клещей, снятых с людей что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2765 экземпляров), в 429 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (14,2% от числа исследованных ), что на 5,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года (455 положительных). На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2620 экземпляров клещей, что на 17,5% больше чем за аналогичный период прошлого года (2255 экземпляров), в 85 обнаружены боррелии (3,2 % от числа исследованных), что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (76 положительных).